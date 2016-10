Villingen-Schwenningen In Gaststätte Automaten aufgebrochen

Villingen-Schwenningen. Über ein zuvor aufgehebeltes Fenster gelangten sie in den Gastraum und machten sich dann an drei dort aufgestellten Spielautomaten zu schaffen. Aus den aufgebrochenen Automaten erbeuteten die Eindringlinge Münzgeld in Höhe von über 1000 Euro, teilt die Polizei mit. Zudem entwendeten die Einbrecher aus einer Thekenschublade einen Bediengeldbeutel mit weiterem Bargeld in derzeit noch nicht bekannter Höhe. Unter Zurücklassung eines angerichteten Sachschadens am Fenster und den Automaten von über 4000 Euro flüchtete die Täter. Hinweise nimmt die Polizei, Telefon 07721/60 10, entgegen.