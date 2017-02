VS-Villingen. In der Friedrichstraße ist es von Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen zu einer Sachbeschädigung an einem VW up gekommen. Ein Täter zerkratzte die Beifahrertür des Autos. Der Schaden beträgt nach Polizeiangaben 300 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Villingen, Telefon 07721/ 6010, entgegen.