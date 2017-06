Villingen-Schwenningen. In der Nacht auf Samstag sind laut Polizei unbekannte Täter in ein Fitness-Studio in der Schwenninger Straße eingebrochen und haben Trainingskleidung, Protein-Drinks sowie eine 100 Euro teure Mini-Stereoanlage der Marke AEG entwendet. Noch ist nicht klar, wie die Einbrecher in das Studio eingedrungen sind. Der Wert der entwendeten zehn neuen und fünf gebrauchten Trainingswesten sowie der Arm-, Bein- und Gesäßbänder und der 48 Protein-Drinks dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 07721/6010.