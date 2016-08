Villingen-Schwenningen In Ermangelung eines Freibads in Schwenningen schwimmt er im See

Nach ›Weitfort‹, das liegt hinter ›Fernderheimat, kurz hinter ›Hauptsachweg‹! Auf jeden Fall soweit weg, dass mir kein Schwenninger und schon gar kein Villinger über den Weg läuft.

Wie können Sie dort am besten abschalten?

Indem ich abschalte! Beine in die Höhe, Kopf in den Nacken, Sonne auf den Bauch – na gut, Halbschatten tut’s auch.

Sind Sie eher der Strand-, Pool- oder der Bergtyp?

Ich bin ein Strand-, Berg- und Pooltyp. Morgens am Strand, mittags auf dem Berg und abends zur Entspannung der rostigen Glieder eine Runde in den Pool, um dabei wiederum die Berge zu betrachten.

Mal ehrlich: Reservieren Sie Ihre Liege am Pool?

Die Zeiten liegen hinter mir. Aber doch, manchmal leihe ich mir früh morgens 20 Handtücher, lege sie auf verschiedenen Liegen ab, setze mich dann irgendwo hin und warte, was passiert. Glauben Sie’s mir, da ist immer was los.

Käme Camping für Sie noch in Frage?

Nur mit eigenem Klo im Zelt und mit einem Kilometer Abstand zum Nächsten.

Bleiben Arbeit und Laptop zu Hause?

Natürlich nicht, meine Kabarettkollegen Frau Pflug und Herr Moser erwarten nach dem Urlaub jede Menge geistige Ergüsse. Außerdem gibt es für mich als Gärtner auch in den Urlaubsgebieten immer was zu tun. Schließlich gibt es überall Bedarf, die Botanik auf die eine oder andere Art zu verbessern, getreu meinem Motto: ›Unkraut ist die Opposition der Natur gegen die Herrschaft der Gärtner.‹

Ist ihr Handy abgeschaltet?

Nein, schließlich will ich wissen, was in Schwenningen los ist, zum Beispiel löst sich der Gemeinderat auf, gibt es endlich Wasser für den Neckar, hat der Schwenninger endlich seine Hamsterkäufe erledigt und gibt es danach eigentlich noch Hamster oder muss schon gemeerschweint werden? Und, und, und...

Ihre Urlaubslektüre?

14 Tage lang Bildzeitung. Ein bisschen Strafe muss auch im Urlaub sein. Allerdings, und um nicht komplett zu verblöden, reichen 14 Tage dann auch völlig aus.

Treiben Sie Sport im Urlaub?

Um Gottes Willen, was ist Sport? Aufstehen, zu Bett gehen, zu Fuß die 50 Meter zum Strand, etwas Schwimmen, das muss als Bewegung reichen.

Welchen Trip aus der Jugendzeit würden sie gerne noch mal wiederholen?

Safari in Afrika. Sofort und immer wieder! Allerdings sollte man da immer früh aufstehen. Aber auch das ist okay, denn wer gefressen werden will, muss früh raus.

Und wohin würde Ihre Traumreise gehen?

Per Pedes auf den Killimanscharo. Natürlich mit genügend Zeit im Gepäck, um alles auch entsprechend genießen zu können. Inklusive einer durchzechten Nacht mit meinem schwarzen Bergführer.

Wann wollen Sie starten?

Morgen!

Wann haben Sie letztes Mal Urlaub zu Hause gemacht?

Nie mehr wieder! Das funktioniert nicht. Zu Hause sein bedeutet Arbeit!

Welches ist Ihr Lieblingsort im Schwarzwald-Baar-Kreis, an dem Sie Ihre Seele baumeln lassen können?

Der Biergarten der Biwak­schachtel auf der Möglingshöhe. Bei einem gepflegten Weißbier Leute treffen, die man schon seit ewigen Zeiten nicht mehr gesehen hat.

Gehen Sie zur Abkühlung ins Freibad oder lieber an den See?

Sorry, wir Schwenninger haben kein Freibad. Nachdem das Villinger Freibad für ein paar viele Groschen saniert wurde, wird es auch die nächsten Jahre dabei bleiben. Also schwimme ich, da es im Neckar dafür zu wenig Wasser gibt, natürlich gerne und ausgiebig im See. Ganz gerne, aber verbotenerweise im Linach Stausee.

Ihre Lieblingseissorte?

Hauptsache Eis.

Am meisten nervt Sie im Sommer?

Bremsen. Ich hasse Bremsen. Diese Blutsauger sind unnütz und extrem lästig. Sie verfolgen dich solange, bis es entweder zu deren Tod oder es zum Verlust deines dir so wichtigen Blutes kommt. Und dann schwillt das an, es schwillt und schwillt. Ich hasse Bremsen.

Ihr Lieblings-Sommeressen?

Ein 500 Gramm T-Bonesteak, frisch auf Holzkohle gegrillt. Dazu ein kleines Salätchen, schließlich will man sich gesund ernähren.

Ihr Lieblingsgetränk im Sommer?

Man sieht’s mir an: Weißbier.

Wie halten Sie’s mit der Kleiderordnung? Müssen Anzug und Krawatte auch bei 35 Grad sein?

Krawatte besitze ich keine, und wo um Gottes Willen ist eigentlich mein Anzug? Den hatte ich doch erst 1986 getragen.

Was steht bei Ihnen nach den Ferien als wichtigstes Projekt an?

Erstmal gesund und munter zu bleiben. Nebenher wird am neuen satirischen Jahresrückblick mit Thomas Moser gearbeitet und natürlich wichtig sind die kommenden Auftritte mit Frau Pflug und dem bei Ernst Reiser so beliebten Programm "Folterabend".

Das Schwenninger Urgestein Michael Schopfer führt das gleichnamige Blumengeschäft. Seit einigen Jahren hat er sich als Comedian in der Doppelstadt einen Namen gemacht. Er tritt mit dem Villinger Pendant Thomas Moser als "Giganten" und seit diesem Frühjahr mit Andrea Pflug als neuer Bühnenpartnerin in "De Michel und Frau Pflug" auf.