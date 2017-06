Villingen-Schwenningen In die Pedale für den guten Zweck

Es ist die Tour der Superlative: 14 000 Höhenmeter, 800 Kilometer in sieben Etappen – die internationale Rotary Transalp Charity Tour 2017 ging über die Straße.

VS-Villingen. Zum dritten Mal richtete der Rotary-Club Villingen-Schwenningen Mitte mit Unterstützung des RC St. Moritz-Engadin, eine internationale Transalp-Charity Tour aus. Die Radler starteten am 11. Juni und wurden bei ihrer Ankunft am 17. Juni mit lautem Applaus in der Volksbank in Villingen empfangen.

Der Organisator und Rotarier Helge Hardacker berichtete über die Tour mit Start in Arco am Gardasee. Die Radler überwanden 14 000 Höhenmeter und 800 Kilometer in sieben teilweise recht anspruchsvollen Tagesetappen, unterstützt von einem umsichtigen Begleitteam. Der Höhepunkt und die größte Herausforderung stellte die Fahrt über den zweithöchst befahrbaren Berg in der Schweiz, das Stifters Joch mit 2750 Metern dar.