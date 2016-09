Villingen-Schwenningen In der Roßwette fliegen die Fäuste

Villingen-Schwenningen. Zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist es am Samstagabend, kurz nach 22 Uhr, im Bereich "Roßwette" in Villingen gekommen. Wie die Beamten der eintreffenden Polizeistreifen bei ihren Ermittlungen der teils aufgebrachten Personen in Erfahrung bringen konnten, hielten sich an diesem Abend mehrere Personen zum gemeinsamen Alkoholkonsum auf der Straße "Roßwette" auf. Offensichtlich missfiel dies einigen anderen Anwohnern. Es kam daraufhin zu einem handgreiflichen Streit, in deren Verlauf zumindest ein 27-jähriger Mann geschlagen und dabei auch leicht verletzt wurde. Der alkoholisierte Mann wollte jedoch weder ärztlich behandelt werden, noch weitere Angaben gegenüber der Polizei machen. Auch die übrigen Personen hielten sich mit Angaben oder Täterhinweisen gegenüber der Polizei zurück. Dennoch wird derzeit wegen Körperverletzung ermittelt. Hinweise zu dem Sachverhalt werden an die Polizei Villingen, Telefon 07721/60 10, erbeten.