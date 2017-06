Im Bereich der Ortsdurchfahrt Weilersbach kommt es derzeit zu Behinderungen im Straßenverkehr. Grund sind Arbeiten an Versorgungsleitungen in der Weilenbühlstraße. Gerade zur Rushhour, wenn viele Autofahrer den Weg über Nordstetten, die Zolltafel und dann über den Kreisel zurück zur Bundesstraße nutzen, um den Staus auf Herdenen zu entgehen, kommt es dort zu Wartezeiten. Erschwerend: Eine Ampel steht nahe des Kreuzungsbereichs der ohnehin unübersichtlichen Gesamtsituation. Verkehrsteilnehmer, die aus Villingen kommend nach Weilersbach oder links Richtung Niedereschach weiterfahren wollen, werden so von jenen, die vor der Ampel zum Rechtsabbiegen warten müssen, ausgebremst. Foto: Preuß