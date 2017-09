Villingen-Schwenningen In der Medizin muss man auch radikal denken

Schwarzwald-Baar-Kreis. In der Tuttlinger Stadthalle dreht sich an diesem Tag lang alles um bahnbrechende Technologien, Produkte und Verfahren – sowie um die Vertiefung internationaler Kontakte, denn es werden Delegationen aus den Niederlanden, Finnland und den USA erwartet. Der Begriff "Innovation" vollzieht auch in der Medizintechnik einen Wandel. Längst geht es nicht mehr allein darum, Vorhandenes zu verbessern. Immer stärker sind radikal neu gedachte Produkte und Dienstleistungen gefragt. "Disruptiv" werden solche Ansätze genannt. Ihr Siegeszug beginnt nicht selten in einer Nische, um von dort aus bestehende Technologien zu verdrängen – wie es beispielsweise mit Digitalkamera und Farbfilm, Flachbildschirm und Röhrenmonitor geschehen ist. Das von Medical Mountains AG, Technology Mountains und der Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg veranstaltete Forum steht deshalb unter dem Leitgedanken "Disruptive Innovationen – welche Wege nimmt die Medizintechnik in der Klinik?" Rund 30 Fachvorträge werden gehalten, und über 40 Aussteller präsentieren, was derzeit in der Medizintechnik "State of the art" ist und wie kommende Produktgenerationen darauf aufbauen können. Die Veranstaltung findet von 10 bis 17.45 Uhr in der Stadthalle Tuttlingen statt.