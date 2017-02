VS-Schwenningen. Durch eine 62-jährige Autofahrerin ist am Mittwochnachmittag an der Kreuzung Wilhelmstraße und Staufenstraße laut Polizei ein Unfall verursacht worden. Die Fahrerin war von der Wilhelmstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. An der Kreuzung zur Staufenstraße übersah sie einen von rechts kommenden Wagen und krachte mit diesem in der Kreuzung zusammen. Es entstand ein Blechschaden in Höhe von etwa 9000 Euro.