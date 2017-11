VS-Schwenningen. Beim Umfahren einer Baustelle sind am Montag in der Wannenstraße laut Polizei zwei Autos zusammengestoßen. Das eine fuhr in Richtung Neckarstraße. Vor der Einmündung der Hafnerstraße musste dessen Fahrer eine Baustelle umfahren. Aus der Hafnerstraße bog der andere Autofahrer nach rechts in die Wannenstraße ab. Im Bereich der Baustelle stießen die Autos zusammen. An beiden entstand ein Schaden von jeweils etwa 6000 Euro. Verletzt wurde niemand.