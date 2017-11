VS-Villingen Unter dem Motto "Geht’s noch? Impulse für mehr Gelassenheit und Lebensqualität in Alltag und Beruf" referiert Buchautor Dirk Rauh am Donnerstag, 9. November, 19 Uhr, in der Neuen Tonhalle auf Einladung der DAK-Gesundheit. Mit der Vortragsveranstaltung geht die Krankenkasse neue Wege und möchte einen entscheidenden Impuls geben, den Blick von außen auf sich zu wagen und sein eigenes Verhaltensrepertoire zu überprüfen. Dirk Rauh ist überwiegend als Mentor, Coach und Trainer im Bereich der Mitarbeiterentwicklung tätig. Kostenlose Anmeldung: www.dak./de/vortragvillingen.