Villingen-Schwenningen Impfungen gehören zu den wirksamsten Maßnahmen

Impfungen gehören zu den wirksamsten und ressourcensparendsten Präventionsmaßnahmen in der Medizin. Sie eröffnen die Möglichkeit, mitunter schwer verlaufende Krankheiten, wie die im Mittelalter aufgekommenen Masern, einzudämmen und innerhalb weniger Jahrzehnte auszurotten.

Was sagen Sie zu Behauptungten, Impfungen würden Autismus auslösen oder schwere Nebenwirkungen haben?

Zunächst können Infektionskrankheiten schweres Leid und Behinderungen verursachen und mitunter Leben auslöschen. Dem Einwand vieler Impfgegner, die Krankheiten seien zur Stärkung des Immunsystems oder zur intellektuellen Reifung nützlich, halte ich entgegen, dass Infektionskrankheiten oft in kurzen Zeiträumen aufkamen. Zum Beispiel sind Autismus oder autistisches Verhalten seit Urzeiten lange vor dem Entstehen der Masern und der Entwicklung des Masernimpfstoffes bekannt. Eine Zunahme des Autismus durch Lebend­impfungen ist durch wissenschaftliche Studien und Analysen widerlegt. Impfungen können in sehr seltenen Fällen auch schwere Nebenwirkungen haben. Bei den Zulassungen und Verlaufsbeobachtungen wird streng darauf geachtet, dass die Schwere und die Häufigkeit von Nebenwirkungen weit unter dem Nutzen der entsprechenden liegen.

Werden Impfschäden festgehalten? Wie oft kommen diese vor?

Jeder Arzt ist gehalten, Impfkomplikationen oder Impfschäden dem Gesundheitsamt zu melden. Die Meldungen laufen zentral am Paul-Ehrlich-Institut zusammen, werden dort bewertet und auf Dauer festgehalten. Impfkomplikationen wie Fieber oder leichte allergische Reaktionen werden in der Regel nur sporadisch gemeldet. Ein schwerer Impfschaden wurde in der aktuellen Erfassungsperiode nach dem Infektionsschutzgesetz seit 2002 nicht festgestellt. Die Fragen stellte Eva-Maria Huber