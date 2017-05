Villingen-Schwenningen Impfen: Ärzte warnen vor Nachlässigkeit

Die beiden Seiten der vorgeworfenen "Verantwortungslosigkeit" können an Beispielen gut dargestellt werden. Die Beispielmutter Ina M. ist mit ihrem zwei Monate alten Säugling unterwegs. Ihr noch ungeimpftes Baby kommt in Kontakt mit einem älteren Mädchen, das Keuchhusten hat. Kurze Zeit später hat auch ihr kleiner Junge die ersten Symptome und erkrankt schwer. Monika L. hält vehement dagegen und weist auf Schäden hin, die Impfungen mit sich bringen können. Impfgegner stellen beispielsweise einen Zusammenhang zwischen Autismus und vorausgegangenen Impfungen her und führen sogar Todesfälle nach Impfungen bei Kleinkindern an.

Auch nicht Geimpfte verdanken Entscheidung ihre Gesundheit

Der Kinderarzt: Seit Jahren führt der Mediziner aus dem Kreisgebiet eine Kinderarztpraxis und kennt sich mit den Pros und Contras im Bezug auf Impfungen aus. "Impfgegner hat es schon immer gegeben", beginnt er das Gespräch, dennoch lasse das Gros der Eltern ihre Kinder impfen, so seine Beobachtungen. Einige der schwerwiegenden Erkrankungen, stellt er grundsätzlich fest, gebe es kaum noch, so etwa die Kinderlähmung, dank der Impfung von vielen Kindern. "Diesen Zusammenhang übersehen viele Gegner." Auch das Argument der Kritiker, Impfstoffe enthalten Aluminium, lässt er so nicht stehen. Impfstoffe enthalten zwar Aluminium, meint er, aber nur in äußerst geringen Mengen. "Doch das Leichtmetall steckt auch in Lebensmitteln wie Schokolade." Wie andere Kinderärzte bringt auch er die "kollektive Verantwortung" in die Diskussion.