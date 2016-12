Villingen-Schwenningen Immer wieder Krawalle in Färberstraße

Wie sieht das Anwohner-Drehbuch aus der Villinger Kneipen-Meile aus: "Die einen ziehen entnervt weg, die anderen bleiben und wehren sich weiterhin", beschreibt ein Bürger die Stimmung in der Straße. "Doch es gibt auch viele, die mittlerweile resigniert haben." Tapetenwechsel, Wut, Frust, das sind die Gefühle, die seit Jahren untern den Anwohnern vorherrschen, vor allem wenn an Wochenenden an manchen Ecken und vor allem im unteren Bereich der Färberstraße "der Bär etwas zu wild steppt".

Die Betroffenen können die Beobachtungen von Ott-Wirt Domenico Wittkopf bestätigen, dass sich in der Kneipenmeile eine "Problemzone" herausgebildet habe. Zudem würden es vereinzelte Kneipen-Betreiber mit der Sperrstunden-Regelung (Wochenende bis 5 Uhr morgens) und der Stärke ihrer Musikanlagen nicht so genau nehmen.

Bürgeramt vertröstet: Von Brennpunkt-Ecken will die Stadt zwar nichts wissen: "Wir haben keine Information, dass es in der Färberstraße Brennpunktlokale gibt", betonte Sprecherin Susanne Kammerer. Doch die Beo­bachtungen und die Erfahrungen mancher Anwohner sprechen eine andere Sprache. Mehr als 20 meist junge Leute an einer Ecke der Straße, mal morgens gegen 4.30 Uhr dann um 6 Uhr sonntagsfrüh, die sich nach Laden-Schluss krakeelend in der Innenstadt aufhalten und sich die eine oder andere Schlägerei liefern? "Die Stadt sollte endlich handeln", fordert nicht nur ein Anwohner dazu auf, weitere Lärmmessungen anzuordnen und bestimmte Lokale besser in den Fokus zu nehmen.