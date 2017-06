Villingen-Schwenningen Immer mehr Selbsteinweiser

Wartezeiten für weniger schwerwiegende Gesundheitsbeeinträchtigungen könne man bei 44 000 Patienten pro Jahr nicht verhindern, warb Kumle um Verständnis. Die Zahl der "Selbsteinweiser", immerhin 60 Prozent, steige insbesondere in den Abendstunden rapide an, zeitweise warten 50 Patienten auf einen Platz in den 18 Behandlungsräumen. Kumle kündigte ein Informationssystem an, das demnächst installiert werde und Auskunft über die aktuellen Wartezeiten geben soll. Mit der Versorgung von 230 Schwerstverletzten liegt die Notaufnahme des Schwarzwald-Baar-Klinikum deutschlandweit auf Platz drei.