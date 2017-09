Villingen-Schwenningen Immer mehr Menschen leiden unter Migräne

Schwarzwald-Baar-Kreis (fsk). Das stellen die Krankenkassen im Kreis unabhängig voneinander fest.

So waren laut AOK 2868 dort Versicherte nach aktuellen Zahlen 2015 deswegen in Behandlung. Das ist eine Steigerung um 20 Prozent in fünf Jahren. "Altersübergreifend leiden im Schwarzwald-Baar-Kreis 9,47 Prozent unter Kopfschmerzen", erklärt Philipp Geisberger, Regionalgeschäftsführer der Barmer Ersatzkasse in Villingen-Schwenningen. Vor allem jüngere Menschen seien im Kreis betroffen.

Bei 14,3 Prozent der 18- bis 23-Jährigen wurde ein Klopfen, Stechen oder Pochen im Kopf ärztlich diagnostiziert. Das ist mehr als im Bundesdurchschnitt (14,26 Prozent). "Warum gerade junge Menschen so oft betroffen sind, bleibt offen, "möglicherweise nimmt der Druck auf die jungen Leute stetig zu", so Geisberger. Er vermutet eine wesentlich höhere Dunkelziffer, "doch junge Menschen gehen tendenziell seltner zum Arzt, weshalb wir sie mit Präventionsangeboten erreichen müssen." Deswegen fördert die Barmer an ausgewählten Universitäten das Pilotprojekt "KopfHoch" zur Vermeidung von Kopfschmerzen bei Studierenden sowie die Migräne und Kopfschmerz-App "M-sense". Diese App entdeckt individuelle Risikoprofile, indem sie den Verlauf von Migräne und Spannungskopfschmerzen analysiert.