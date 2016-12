Villingen-Schwenningen Immer im Dienste der Freundschaft

VS-Villingen. "Die ersten Kontakte hatte damals Klaus Rappenegger über die Jugendfeuerwehr", erinnert sich der Villinger Abteilungskommandant Ralf Hofmann an die Anfänge der deutsch-französischen Beziehungen der Feuerwehren, die von beiden Seiten aktiv gepflegt wird. So seien beim Feuerwehrfest noch nie so viele Kameraden aus Frankreich mit dabei gewesen wie dieses Jahr. "Das ist mittlerweile eine besondere Freundschaft, sie wollen sogar an der Fasnet zu unserem Feuerwehr-Ball kommen."

Einen gewichtigen Teil zu dieser Entwicklung beigetragen hat hierbei Frédéric Weber. Seit über 20 Jahren setzt er sich als Dolmetscher für die Belange der Freundschaft ein. "Er nimmt jede Einladung an und opfert mit seiner Frau Celine seine Freizeit", schätzt der Abteilungskommandant das Engagement der Feuerwehrkraft. Weber sei auch derjenige, der die französischen Kameraden bei den Besuchen zur Villinger Hauptprobe immer begleiten und betreuen würde.

Besuch beim Barbarafest