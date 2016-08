Villingen-Schwenningen Immer der Beschilderung nach

Das Wort "Durchfahrt" lässt einen als Autofahrer denken, man sei gemeint, zumal das Schild direkt an der Straße steht und ziemlich groß ist – doch die Karlsruher Straße führt in Richtung Lahrer Straße in eine Sackgasse. Was an diesem Schilderkonstrukt erst auf den zweiten Blick ins Auge fällt: Das Fußgänger-Schild – und auf diese Verkehrsteilnehmer bezieht sich die ganze Information eigentlich.

Die Bezeichnung "ist tatsächlich irritierend", räumt Oxana Brunner, Sprecherin der Stadt Villingen-Schwenningen, auf Anfrage des Schwarzwälder Boten ein. Die Bezeichnung "Durchfahrt Am Krebsgraben gesperrt" beruhe auf einem Druckfehler, erläutert sie. "Entsprechend der verkehrsrechtlichen Ordnung werden die Schilder auf ›Durchgang Am Krebsgraben gesperrt‹ geändert", sagt sie. Bei einem Schild in der Richthofenstraße ist dies inzwischen zu lesen, bei dem genannten an der Tankstelle steht noch immer "Durchfahrt".

Das Zusatzschild

Neben dem Schild "Anlieger frei bis Baustelle" gibt es auch den Hinweis "Einzelhandel frei". Dieses Schild sei zusätzlich angebracht worden, erläutert Brunner. Der Hinweis sei "ein Entgegenkommen der Verkehrsbehörde gegenüber dem Einzelhandel", denn dieser Hinweis sei in der Straßenverkehrsordnung nicht definiert. Die eigentliche Beschilderung sei "Anlieger frei".

Zudem sind an den Umleitungsschildern zusätzlich Schilder angebracht, die den Weg zu den einzelnen Geschäften oder den dortigen Firmen weisen. Die Schilder seien von den Firmen gemacht worden, die Baufirma habe sie angebracht und die WTVS das Ganze koordiniert, berichtet die Pressesprecherin. So wissen auch Kunden, wo sie hinfahren müssen.

Das "fehlende" Schild

Wer von der Goldenbühl­straße kommend der ausgeschilderten Umleitung folgt, der wird unter anderem über die Kirnacher Straße geleitet – und muss dort schließlich in die Peterzeller Straße abbiegen.

Ein Umleitungsschild ist jedoch nirgends zu finden. Das hat seinen Grund, wie Oxana Brunner erläutert: "Eine weitere Umleitungsbeschilderung ist nicht angeordnet und auch nicht erforderlich. Die Verkehrsteilnehmer, insbesondere auch ortsunkundige, müssen sich am vorhandenen Wegweiser, dessen Ziele gut erkennbar sind, orientieren." Und diese stehen auf dem normalen Schild, weshalb hier auf einen zusätzlichen Hinweis auf die Umleitung verzichtet wird.

Das Fazit

Eine Umleitungsbeschilderung bringt es mit sich, dass zahlreiche Schilder aufgestellt werden müssen – das ist an jeder Baustelle so, nicht nur Am Krebsgraben. Das "besondere Schild" mag irritieren, aber hier räumt ja selbst die Stadt ein, dass es irritierend sei. Die Erläuterung zum "fehlenden" Schild sind plausibel, denn an dieser Stelle ist Mönchweiler und das Kurgebiet auf dem normalen Schild gut lesbar. An sich lässt sich die Umleitung gut finden und fahren. Ein Pluspunkt sind natürlich die Zusatzschilder zum Einzelhandel und die Wegweiser zu den einzelnen Firmen/Geschäften. So wissen die Autofahrer, welchen Weg sie einschlagen müssen.

Oxana Brunner erläutert, dass sich die Beschilderung einer Umleitungsstrecke nach der Straßenverkehrsordnung und den Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen richte. "Die entsprechende verkehrsrechtliche Anordnung wird von der unteren Verkehrsbehörde, in Villingen-Schwenningen vom Bürgeramt, angeordnet", sagt sie.

Sie teilt zudem mit, dass die Arbeiten Am Krebsgraben bis zum Wintereinbruch abgeschlossen sein sollen. Diese würden in zwei Abschnitten ausgeführt. "Bei der Einrichtung des weiteren Abschnittes im Bereich der Einmündung Lahrer Straße werden die Hinweisschilder auf die Gewerbebetriebe den geänderten Zufahrtsbedingungen angepasst", sagt sie.