Villingen-Schwenningen Im Wildpark wird bald zünftig gerockt

Wichtig sei, das habe die Roxxband im Laufe der Zeit gemerkt, dass das Publikum die Songs kennt, um "gut mitgehen und mitsingen zu können." Und noch etwas: Die Songs dürften nicht zu langsam sein, sonst komme nicht genug Stimmung auf. Denn das hat sich die Roxxband mittlerweile auf die Fahne geschrieben: Sie will Stimmungs-Rockmusik machen.

"In der Zwischenzeit haben wir ein saugutes Programm auf die Beine gestellt", meint Zerr. Innerhalb von vier Monaten wurden 40 Stücke von den Sechzigerjahren bis heute einstudiert. Das Zusammenspiel zwischen dem Gitarristen, Bassisten und Schlagzeuger funktioniere sehr gut – "jeder hat seine Rolle gefunden", sagt Welte.

Die Feuertaufe feierte die Roxxband dann im vergangenen Jahr beim Rottweiler Festival "Jazz in Town". Das habe so gut geklappt, dass sie auch in diesem Jahr wieder aufgetreten ist. Konzerte in Kneipen, zum Beispiel an Halloween in Allensbach, sind mittlerweile fest im Programm verankert. Und die Roxxband ist stets auf der Suche nach neuen Herausforderungen: Durch Schlagzeuger Neven Welte ist der Kontakt zum Wildpark zustande gekommen, wo das Trio am Samstag, 22. Oktober, zum "Rocktoberfest" einlädt.

Zünftig geht es schon jetzt im Wirtshaus Im Hölzle zu. Das Ambiente mit rustikalen Tischen und Holzdekoration versprüht bayerisch-alpenländischen Charme. Die passende "Rockgaudi" wollen Zerr, Feldberger und Welte mit ihrem rund dreistündigen Musikprogramm liefern – vielleicht sogar ein kleines bisschen mehr als sonst, verraten sie. "Natürlich spielen wir zünftig in Lederhosen", sagt Feldberger. Und so dürften auch die Gäste gerne in Tracht erscheinen.

Egal ob Jung oder Alt – jeder Rockmusikfan sei an diesem Abend willkommen, sagt die Band. Und das passt auch in das Konzept, das Bianca Wälde mit dem Wildpark-Team verfolgt: "Die Nachfrage nach Musikveranstaltungen ist mittlerweile groß", sagt Wälde. Und auch die drei Musiker möchten mit den Veranstaltern eine enge Beziehung aufbauen. Dann könnte auch das "Rocktoberfest" im Wildpark zu einer festen Institution der Roxxband werden.

Die Roxxband lädt am Samstag, 22. Oktober, zum Rocktoberfest ins Wirtshaus Wildpark, Im Hölzle 9, ein. Die Gaststätte wartet bereits ab 17 Uhr mit einer üppigen Speisekarte auf die Besucher. Rockig geht’s ab 21.30 Uhr zu. Ein Eintritt beträgt fünf Euro im Vorverkauf (Wirtshaus Wildpark) sowie sieben Euro an der Abendkasse.