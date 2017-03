Villingen-Schwenningen. Für den Wochenendworkshop der Volkshochschule "Aquarell für Anfänger und Fortgeschrittene" mit dem freischaffenden Künstler Norbert Schmitt sind noch Plätze frei. Termin ist am Samstag, 18. März, und Sonntag, 19. März, jeweils von 10.30 bis 16.30 Uhr in der VHS am Münsterplatz in Villingen. Nass in Nass, colorierte Zeichnungen und Lasuren werden erarbeitet, unter Zuhilfenahme von Aquarellkreiden und –stiften. Anmeldung und Informationen unter der VHS-Hotline 07720/82 33 44, www.villingen-schwenningen.de.