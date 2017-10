Villingen-Schwenningen Im Tanz den Körper kennen lernen

Ihren Wohnsitz hatte sie inzwischen in Trossingen – von hier aus begann sie 1990 parallel an der "Musikschule am Franziskaner" mit der tänzerischen Früherziehung. Aus einer kleinen Gruppe von fünf Kindern wurden in zehn Jahren neun Gruppen mit jeweils rund zehn Kindern und Jugendlichen im Alter von vier bis 18 Jahren.

Der Tanztheaterunterricht wurde aus räumlichen Gründen in die Friedrichstraße verlagert. Dort übernahm Padmini G. Baun 2001 den Tanzraum und machte sich unter dem Namen "Die Tanzbühne – atelier für bewegung ­tanz theater" selbstständig.

Der Strom der jungen Mädchen, die zur tänzerischen Früherziehung und zum Tanztheater kommen, reißt seither nicht ab. "Inzwischen habe ich schon die Töchter meiner ersten Schülerinnen", freut sich Padmini G. Baun und kann sich noch gut an ihre erste Produktion erinnern: Die Geschichte von der Maus "Frederick" und den Farben, damals noch aufgeführt im Chorraum des Franziskaners. Immer wieder kommen auch ein paar Jungs in den Unterricht, doch "ab einem bestimmten Alter gilt das Tanzen unter ihnen als uncool", weiß die Tanzpädagogin.

Technik ist wichtig

Technik im Tanz ist wichtig, aber selbstständiges Experimentieren für eine bewegungstechnische Entwicklung unverzichtbar, findet sie. In ihrem Tanzunterricht setzt die Mutter zweier ebenso musisch talentierter Teenager daher auf die Improvisation und die eigenständige Entwicklung ihrer Schülerinnen. Sich in der Bewegung selbst auszuprobieren, zu trauen aus sich herauszugehen und Bewegungen nicht nur abzugucken und nachzuahmen, sondern neu zu erfinden, das sind die Aufgaben, die Padmini G. Baun ihren Tanzkindern gerne stellt.

Seit 1995 hat sie einen Lehrauftrag an der Musikhochschule Trossingen, ist Honorarprofessorin für Bewegungsarbeit und Szene und erarbeitet mit Studierenden in der "Opernwerkstatt" Bühnenprojekte. Auch daraus haben sich schon Produktionen ent­wickelt, die Aufsehen erregten.

1999 eine Musical-Revue unter dem Namen "Broadway Sceneries", die in Trossingen aufgeführt wurde und 2006 in VS eine Neuauflage in Kooperation mit der Musikakademie und den Villinger "Klosterspatzen" erfuhr. 2002 entwickelte Padmini G. Baun mit Studierenden der Gesangsklassen Choreographien zu "Orpheus in der Unterwelt", einer Opernproduktion des Sinfonieorchesters VS. 2010 war sie als Regisseurin der Eröffnungsproduktion "Feuervogel" dabei, als das Tanzfestival "VSemotion" vom Kulturamt ins Leben gerufen wurde, aus Kostengründen aber wieder eingestellt werden musste. Damals tanzten im Theater am Ring Kinder und Jugendliche verschiedener Schulen aus VS, "die zum Teil noch nie ein Theater von innen gesehen hatten", erinnert sie sich. In der "Sprache der Musik und des Tanzes" habe man den jungen Darstellern damals einen Zugang zur Kultur "und zu sich selbst" geschaffen.

Zu Hause kreativ

Padmini G. Baun ist auch zu Hause gerne kreativ. Sie liebt es, alte Möbel aufzupeppen und ihren Garten zu gestalten, der in den Jahren der großen Tanztheaterprojekte allerdings, wie sie zugibt, "eher wie eine bunte Wildnis aussieht". Die kann dann auch so manche Geschichte erzählen.