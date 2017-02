Villingen-Schwenningen. Weil er nicht in einem Stau warten wollte, hat ein 51-jähriger Autofahrer am Mittwochnachmittag einen Unfall verursacht. Auf der B 33 bildete sich gegen 16.45 Uhr ein Stau, an den auch der Mann mit seinem Opel heranfuhr. Da er nicht länger warten wollte, versuchte er zu wenden und übersah hierbei einen entgegenkommenden Mercedes. Durch den Zusammenstoß entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden von etwa 5000 Euro an beiden Fahrzeugen.