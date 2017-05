Villingen-Schwenningen Im Schwenninger Moos ist jährliches Naturschauspiel in vollem Gange

VS-Schwenningen. Im Frühjahr treiben die Blätter der Bäume aus und das Schwenninger Moos erstrahlt in einem satten Grün. Kahle Äste an Bäumen und Sträuchern deuten eher darauf hin, dass die Pflanzen krank oder durch den späten Frost erfroren sind. Nicht so aber bei den Traubenkirschen, von denen derzeit viele kahl und mit weißen Netzen gekleidet sind. Der Grund: Die Larven der Traubenkirschen-Gespinstmotte fressen die Blätter und Knospen der Traubenkirschen und spinnen dann Netze, die sie zum einen vor Fressfeinden, wie beispielsweise Vögeln, schützen sollen. Das sogenannte "Einspinnen" dient ihnen zum anderen auch als Witterungsschutz. "Das ist wie eine Haut, sodass sich die Falter entwickeln können", erklärt Armin Schott, Amt für Stadtentwicklung.