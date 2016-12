Villingen-Schwenningen Im Schnelldurchlauf Tagesmutter werden

Da alle bereits einen pädagogischen Beruf erlernt hatten, konnte ihnen ein verkürzter Lehrgang mit 34 Unterrichtseinheiten angeboten werden. Im Kurs wurden rechtliche und finanzielle Grundlagen, Sicherheit, Gesundheit und Bildungsthemen erarbeitet.

Begonnen mit dem Unterricht wurde im November abends und samstags. Mit dieser beruflichen Qualifizierung können die Frauen in ihren eigenen Räumen, in den Räumen der zu betreuenden Kinder oder in anderen geeigneten Räumen, in der Regel, selbstständig tätig sein. Die Betreuung findet nach Bedarf statt und ist an keine Öffnungszeiten oder Tage gebunden. Es sind höchstens fünf Kinder im Alter von null bis 14 Jahren in einer Gruppe. Der Tagesablauf orientiert sich an den Bedürfnissen der Kinder und wird strukturiert durch gemeinsame Mahlzeiten und Tätigkeiten, gepaart bei Bedarf mit individueller Förderung und Ritualen um Sicherheit zu bieten.

Laut Petra Wahl, ehrenamtliche Vorsitzende des Vereins und selbst langjährige ehemalige Tagesmutter: "Es besteht eine ständig steigende Elternnachfrage. Derzeit sind 30 Kinder unterzubringen. Manchmal gilt es Eltern auch an Wochenenden, abends und auch nachts zu unterstützen."