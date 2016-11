Villingen-Schwenningen Im Rahmen von Brot für die Welt drei Aktionen

VS-Marbach. Wer es schafft, mit seiner Hände Arbeit die Familie zu ernähren, kann sich glücklich schätzen. Diesen Weg zu begleiten, ist auch das Anliegen der evangelischen Landeskirche in Baden. Erneut sammelt die Kirchengemeinde Villingen für ein besonderes Projekt. In diesem Jahr fördert eine besonders lecker klingende Sammlung für Kakaopflanzen in Indonesien den Biolandbau der Kakaobohnen, aber auch die Schulungen der Bauern über nachhaltigen Anbau und Buchhaltung.

In der Matthäusgemeinde gibt es drei Aktionen für dieses besondere Projekt. Bereits am Samstag trat der Leiter der Matthäusband, Herbert Dapper, mit einem feurigen Flamencokonzert zugunsten von Brot für die Welt auf. Bäckermeister Klaus Oberföll unterstützt die caritative Sammlung, indem er mit drei Konfirmanden an der bundesweiten Aktion "5000 Brote" für Brot für die Welt teilnimmt und kleine Laugenmänner backt, die am Sonntag, 20. November, nach dem Gottesdienst in der Versöhnungskirche in Marbach für eine Spende an Brot für die Welt abgegeben werden. Und schließlich stellen zwei Konfirmandinnen am zweiten Advent, 4. Dezember, 10 Uhr, das Land Indonesien und die besondere Situation der Kakaobauern dort ausführlich in Wort, Bild und Tat im Gottesdienst in Marbach vor.