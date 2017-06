Villingen-Schwenningen Im Pflegebereich neue Wege gehen

Schwarzwald-Baar-Kreis. Auf den Fachkräftemangel reagieren, die eigenen Kompetenzen in der Vordergrund rücken und Synergieeffekte nutzen: So begründen die beiden Vereine ihre Entscheidung, künftig noch enger zusammen zu arbeiten. Wie dies später im Detail aussehen könnte, wird man nun in den kommenden Wochen erarbeiten.

Jürgen Roth, Kreisvorsitzender des DRK-Villingen-Schwenningen, gewährte Einblicke in den Prozess, der zu dieser Zusammenarbeit geführt hat und der derzeit noch im Fluss ist: "Aufgrund der Entwicklungen waren wir gezwungen, unseren eigenen Pflegedienst aufzugeben. Der Fachkräftemarkt ist komplett leergefegt. Wir als kleiner Dienst waren da die Leidtragenden." Schon damals habe man aber die Diakonie als Partner im Blick gehabt. Auch, weil sie bereits in der Vergangenheit bei Personalengpässen geholfen hatte.

Für das - DRK sei es daher naheliegend gewesen, eine Kooperation einzugehen, in die jeder Verein seine Stärken mit einbringe. "Das wäre bei uns beispielsweise der Hausnotruf und das Transportwesen", führt Roth aus. Seitens der Diakonie sei man, wie der kaufmännische Vorstand Günter Sänger erklärt, insbesondere bei der häuslichen Betreuung und der Nachbarschaftshilfe gut aufgestellt.