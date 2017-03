VS-Schwenningen. Einen Verkehrsunfall hat ein 66-jähriger Autofahrer am Dienstag gegen 20 Uhr an einem Kreisverkehr in der Rottweiler Straße verursacht. Der Mann fuhr laut Polizei vom Steinkirchring kommend in den Kreisverkehr ein. Dabei missachtete er den sich im Kreisverkehr befindlichen und vorfahrtsberechtigten 39-jährigen Fahrer eines anderen Wagens. Beim Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden von 5000 Euro. Beide Fahrer blieben unverletzt.