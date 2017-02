VS-Schwenningen. Etwa 6000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Dienstagmittag am Kreisverkehr an der Schnittstelle der Alten Herdstraße mit der Erzbergerstraße ereignet hat. Eine 62-jährige Autofahrerin fuhr laut Polizei in den Kreisverkehr ein und missachtete die Vorfahrt eines anderen Autofahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Autos wurden keine Personen verletzt.