Villingen-Schwenningen Im Keller liegt ein Schatz verborgen

Schon zu Kriegszeiten sei er in dieses Haus gekommen, ein Freund von ihm habe dort gewohnt, erzählt er. Als er dann auf eine Immobilienanzeige hin das Haus sah, kamen Erinnerungen hoch. Regina nahm ihm den Kauf nicht krumm. Schließlich wohnten sie mit zwei Kindern in einer kleinen Wohnung. Regina kam mit 16 Jahren aus der DDR nach Schwenningen. Dort lernte sie den heute 77-Jährigen lieben.

Wenn man den Flur der Müllers betritt, stürmt einem Boxer Tobi in die Arme. Er ist bereits der vierte Familienhund seiner Art. Im Wohnzimmer thront er auf der Couch als Bewacher des Hauses. Was sofort ins Auge fällt, ist der Waffenschrank. "Ich bin ein Sammler, vor allem alter Säbel oder anderer Waffen", erklärt Karl Müller. Der ehemalige Kaminbauer ist stolz auf das, was er über 50 Jahre angehäuft hat. Da findet man vom Pickelhelm aus der Zeit Kaiser Wilhelms über eine Reservistenpfeife bis zum eisernen Krug mit dem Spruch "Nur Krieg bringt den Sieg" aus der Nazi-Zeit alles. "Im Keller habe ich einen Extra-Raum für die Sammlerstücke", erzählt Müller.

Hastig steigt er die Stufen hinunter, verweilt aber kurz, um auf die Säbel und Dolche an der Wand hinzuweisen. Die Decken im Haus sind niedrig, die Treppen steil und eng. Freie Wände gibt es kaum. Überall hängen Relikte vergangener Zeiten. Das Haus gleicht einem kulturhistorischen Museum.

Im Gang sitzt ein Soldat eingesunken in der Ecke, über ihn wacht ein ausgestopfter Adler. Bei näherem Hinsehen entpuppt sich die Person als eine Puppe in einer alten Wehrmachtsuniform mit einem Sturmgewehr auf dem Schoß. "Manche Leute werden sagen, dass ich ein Nazi bin, weil ich die Sachen habe. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Es ist wichtig, die Dinge zu behalten, um daran zu erinnern, wie hirnrissig das war", erklärt er. Im Kellerraum hängt neben anderen Waffen ein originales NSDAP-Schild, das Müller damals mitgenommen hat. Zurück im Erdgeschoss gibt es weitere Schätze zu entdecken.

An die Diele grenzt ein kurioser Raum. Zwei ausgestopfte Füchse blicken von der Decke hinab, die Mäuler aufgerissen, als wären sie auf der Jagd. "Die haben mir jahrelang Hühner gestohlen", meint Karl Müller immer noch mit Zornesfalte auf der Stirn. Er besitzt noch ein Gartengrundstück, wo er mittlerweile nur noch Ziegen hält.

Die Einrichtung des Raums ist zusammengewürfelt. Spitzendeckchen liegen auf afrikanisch anmutenden Tischen. "In den 70er-Jahren waren wir im Winter immer in Afrika. Da war es schön warm, und unsere Tochter hat dort zeitweise studiert", erzählt Müller. Vom Kongo bis nach Tansania durch den Sudan und Uganda seien sie gereist und hätten von überall etwas mitgenommen – Masken, Schalen, kleine Holzfiguren.

Eine Reise, die ebenfalls in Erinnerung blieb, war die nach Kanada vor rund 20 Jahren. "Da gab es gerade einen Aufstand, weil ein Indianerfriedhof zugunsten eines Golfplatzes platt gemacht werden sollte", wird Müller die Zeit nie vergessen. Das habe ihn beeindruckt. So sehr, dass der indianische Spruch an seinem Haus mehr ist, als nur ein schöner Blickfang.

