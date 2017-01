Villingen-Schwenningen Im Juli ist Baustart für zweiten Kreisel

Dirk Röhrich vom Ingenieurbüro Breinlinger informierte den Ortschaftsrat über die Entwurfsplanung. Diese sieht einen für den Schwerlastverkehr überfahrbaren Minikreisverkehr mit 22 Metern Durchmesser und unterschiedlich großem Fahrbahnteiler in den drei Straßen mit Fußgängerüberwegen vor, wobei für den Forellenweg kein Weg eingeplant wurde.

Die Einrichtung von Schleppkurven mit überfahrbaren Ausrundungsflächen für Rechtsabbieger aus der Straße wird wegen des Schwerverkehrs nötig. Mit dem Ziel, die Geschwindigkeit auf der Kirchdorfer Straße zwischen dem bestehenden und dem neu zu bauenden Kreisverkehr zu reduzieren, soll die Fahrbahn auf 6,50 Meter verschmälert und optisch beidseitig mit 50 Zentimeter breiten Granitrinnen eingeengt werden. Dadurch verbreitert sich der Gehweg auf der Ostseite auf zwei Meter.

In Höhe des Rathauses steht eine Linde, die gefällt werden soll. Laut einem vorliegenden Gutachten eines Baumsachverständigen wurden deutliche Fäulnisschäden am Stamm festgestellt. Im Zuge der Straßen- und Gehwegbauarbeiten werden Leerrohre für die Breitbandversorgung verlegt. Zudem müssen Leitungen und Kabel von Versorgungsunternehmen neu verlegt und ein anderer Standort für den Verteilerkasten geschaffen werden.

Um einen zügigen Baufortschritt zu ermöglichen, wird der Verkehr per Ampelregelung halbseitig um die Baustelle herumgeführt. Die Steinwiesenstraße wird komplett gesperrt, zumal auch die Bahn Arbeiten am Bahnübergang ausführen möchte. Für den Durchgangsverkehr von und nach Brigachtal, Rietheim und südliches Marbach wird eine großräumige Umleitungsstrecke eingerichtet, da eine lokale Umleitung in Marbach nicht möglich ist.

Die Baumaßnahme soll in diesem Frühjahr ausgeschrieben, im Mai vergeben, und im Juli begonnen werden. Gerechnet wird mit einer Bauzeit von fünf Monaten. Die Gesamtkosten betragen 488 000 Euro.