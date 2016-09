Villingen-Schwenningen Im Jugendzentrum wird Weltkindertag gefeiert

Der weitläufige Garten hatte sich in einen Spielplatz mit vielen Attraktionen verwandelt, und da es kein schlechtes Wetter gibt, ließen sich die vielen Kinder und ihre Eltern nicht von dunklen Wolken abhalten und strömten zum Jugendhaus.

Christiane Keefer und Stefan Hoffmann hatten mit ihren Puppen Lotta und Luis fleißig die Kunst des Bauchredens geprobt und moderierten das Spektakel im Garten gekonnt und witzig. Jacques Mehlsack spielte Gitarre und lockte die Kinder zum gemeinsamen Kochen an. Alle wollten Pizza backen, aber Jacques hatte nicht ordentlich eingekauft, so dass das Backen ausfiel: "Spielen wir eben ein Märchen", disponierte er um, und schon hatte er die kleinen Besucher in kleine Künstler verwandelt. Auch Christiane Keefer vom Jugend- und Familienspektrum sowie Anna Nufer vom bürgerschaftlichen Engagement wurden nicht verschont, sie mussten als weiblicher und männlicher Vorgang agieren, von wegen nur zugucken wollen.

Kurz nach 14 Uhr traf Oberbürgermeister Rupert Kubon ein, ihm auf den Fersen das Maskottchen Zähri, das die Kinder noch nicht kannten. Während Zähri die Ovationen entgegen nahm, begrüßte der OB die Puppen Lotta und Luis und dann das lustige Völkchen im Garten. Der Weltkindertag werde in Deutschland in 400 Städten und weltweit in 145 Ländern gefeiert, erzählte er. "Ihr Kinder und eure Rechte sind uns wichtig, daher haben wir in diesem Jahr das Thema ›Kindern ein Zuhause geben‹. Viele Millionen Kinder hätten kein Zuhause, "aber ihr habt ein Dach über dem Kopf und eine Heizung", fuhr er fort. Kubon erklärte auch, dass Zähri ein flottes, geschnitztes Bänkle zu verlosen habe, man müsse nur einen interessanten Satz aufschreiben und damit begründen, warum das Bänkchen ausgerechnet da stehen sollte.