Villingen-Schwenningen Im Herbst endet Flüchtlings-Ära

Mit dem Rückbau des Gebäudekomplexes an der Kirnacher- und Dattenbergstraße zum Herbst 2017 wird die einzige EA in VS aufgegeben. Derzeit leben noch rund 120 Flüchtlinge in dem Gebäude, hauptsächlich aus Gambia, insgesamt stehen noch 568 Plätze in VS zur Verfügung. Als die Flüchtlingswelle auf dem Höhepunkt war, zählte man an die 800 Menschen aus allen möglichen Kriegs-und Krisengebieten. Markus Adler, Pressesprecher im RP, macht die Entwicklung anhand von ein paar Zahlen plastisch: Verzeichnete Baden-Württemberg im Topmonat November 2015 knapp 40 000 Flüchtlinge, haben sich die aktuellen Zahlen im Jahr 2017 bei rund 1600 Neuankünften im Monat eingependelt.

Was passiert mit den verbleibenden Flüchtlingen? Diese werden, ja nach Verfahrensstand, entweder in Anschlussunterkünften untergebracht oder auf die noch verbleibenden LEAs verteilt, erörterte Adler. Die Donaueschinger Einrichtung werde aber nur begrenzt zur Verfügung stehen, ihre Schließung ist für Ende 2019 vorgesehen; Landesweite Entscheidungen, die aufgrund von Prognosen gefällt wurden. Falls es nicht wieder zu einem extremen Anstieg der Flüchtlingszahlen komme, so Adler, habe das Land auch künftig Kapazitäten für Menschen, die aus ihrer Heimat flüchten.

Der Landkreis selbst müsse zwar keine weiteren Flüchtlinge mehr aufnehmen, ergänzte Heike Frank, Pressesprecherin im Landratsamt. Allerdings werden Flüchtlinge, die derzeit in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht seien, vermehrt in die Anschlussunterkünfte von Städten und Gemeinden des Kreises zugewiesen.