Villingen-Schwenningen Im Hahn-Art hebt sich der letzte Vorhang

Die Initiatoren Claus-Volker und Margot Müller gehen in Pension, nicht nur beruflich. Sie beenden auch das Gütenbacher Projekt nach fast 25 Jahren. Zuvor wird auch in der letzten Saison hochkarätiges Kabarett geboten. Die meisten Künstler treten nicht zum ersten Mal in Gütenbach auf, vielen ist man seit langer Zeit freundschaftlich verbunden. Am ersten Abend, am Samstag, 25. März, ab 20 Uhr, gastiert mit der schwedischen Sängerin Lova eine neue Künstlerin im Hanh-Art. Sie besticht durch Musikalität und eine Stimme, die die Zuhörer in ihren Bann schlägt. Begleitet wird Lova von dem Schweizer Gitarrensolisten Marc Rossier und von Daniel Hildebrand, dem Virtuosen an der Mundharmonika. Mark Rossier kennt Claus-Volker Müller seit zehn Jahren, erst jetzt, zum Ende des Projekts, gelang das Gastspiel.

"Immer ich", so betitelt Ingo Boerchers sein Kabarettprogramm am Samstag, 6. Mai. Es sei nicht ausgeschlossen, dass sich das Publikum selbst begegnet, wenn der Kabarettist seine eigenen Erfahrungen ausbreitet, heißt es in der Ankündigung.

Ein guter Bekannter ist im Hanh-Art Mathias Tretter. Die Vorpremiere seines neuen Programms "Pop" ist am Samstag, 24. Juni, zu erleben. Sein politisches Kabarett beleuchtet kritisch-bissig "das Zeitalter des Amateurs" mit dem Oval Office als neuem Hobbykeller. Nach der Sommerpause ist am Samstag, 23. September, Karl-Heinz Helmschrot zu Gast und "Macht Schule". Komisch, geistreich und virtuos verblüfft er die Zuschauer mit seiner ureigenen Interpretation von Infotainment. Vor Jahren schon begeisterte er in Gütenbach mit "Fast Faust".