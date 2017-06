Villingen-Schwenningen Im Boxring finden sie zweite Chance

Und auf dieser Veranstaltung hatte auch Landrat Sven Hinterseh das Projekt kennengelernt – und als spannend empfunden, sagt er. "Dort, wo Geflüchtete sind, ist eine hohe Dichte an Kriminalität." Daher sei es erforderlich, vor allem die Jugendlichen zu erreichen – "damit sie sich engagieren und mit Power abreagieren können." Durch den mobilen Boxring solle das Projekt auch in den gesamten Landkreis hineinwirken.

Trainer fungieren als Vertrauenspersonen

Feste Trainingszeiten gebe es in den Turnhallen der Friedensschule sowie der Villinger Steppachschule, berichtet Initiator Vlcek. Waren es beim ersten Anlauf bis zu 20 Personen zwischen 14 und Jahren, kommen derzeit rund 10 Jugendliche – mit Potenzial nach oben. "Besonders bei den Flüchtlingen besteht eine hohe Fluktuation."

Die Trainer, als Hauptverantwortlicher Witali Tarassow, fungierten aber nicht nur als sportliche Leitfigur, sondern auch als pädagogische Betreuer und Vertrauensperson. Behördengänge, mitunter zum Bundesamt für Migration, seien die Regel. Der 21-jährige Mohamed aus Afghanistan etwa, der in der Gemeinschaftsunterkunft in der Villinger Straße lebt, fühlt sich bei "Fight for your life" sehr wohl, meint er selber. In einer "Hauruck-Aktion" habe er über das Projekt einen Ausbildungsvertrag bei einer Firma bekommen, fügt Oliver Vlcek hinzu. Und auch beim 17-jährigen Daniele mit "schwieriger Kindheit" – er ist seit Januar dabei – habe man Kontakt zum Bewährungshelfer aufgenommen. "Mein Weg damals hat mir nicht gut getan", sagt Daniele. "Auch durchs Boxen ist mein Leben viel besser geworden – ich mache etwas Sinnvolles mit meiner Zeit."

Warum gerade er soviel Vertrauen zu den Jugendlichen aufbauen kann? "Ich bin in dieser Stadt aufgewachsen und weiß genau, was in den Köpfen der Jugendlichen vorgeht", sagt Trainer Witali Tarassow selbstbewusst. Denn auch der ehemalige Leistungssportler sei "nicht immer brav gewesen", als er das nachholen wollte, was er durch sein Sportlerleben verpasst hatte. Jetzt fühle er sich verantwortlich für seine Schüler. Denn: "Beim Boxen findet man die Familie, die man sonst vielleicht nicht findet." Daher sei auch die Betreuung außerhalb des Boxrings so unentbehrlich.