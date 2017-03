Villingen-Schwenningen Im April hat Kreis wegen Post Notartermin

Villingen-Schwenningen (wst). Die Gespräche mit dem Makler seien sehr weit, so Hinterseh am Rande der Sitzung des Ausschusses für Bildung und Soziales. Somit werde es nicht zu einer Kooperation mit den Großen Kreisstädten Donaueschingen oder Villingen-Schwenningen kommen. Dem Anschein nach sind es wohl nur noch Formalitäten, die zu klären sind, wie beispielsweise das Löschen einer Grundschuld und Ähnliches. Keine Angaben machte der Landrat zu einem möglichen Einzugstermin des Kreisarchivs in das jetzige Postgebäude oder wie lange der Mietvertrag mit der Post besteht beziehungsweise wie eine Lösung für einen eventuell neuen Poststandort aussehen könnte.