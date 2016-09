Villingen-Schwenningen Illegale Autorennen: Anwohner klagen über Lärm

Auf Bitten der Anwohner habe er selber schon zum wiederholten Male die Polizei gerufen, erzählt derweil der Inhaber vom Dönerladen einige Meter weiter rechts. "Mich stören die Jugendlichen nicht, aber trotzdem kann es für die Nachbarn hier nicht so weitergehen", fügt er hinzu.

Schlechte Erfahrungen hat auch ein Ehepaar aus der Werastraße gemacht: "Wir können im Sommer nachts keine Fenster mehr auflassen, weil die Musik sogar zu uns hinüber schallt", berichtet der Mann. In diesem Jahr habe sich der Lärmpegel vom Parkplatz merkbar erhöht. Und nicht nur das: Wenn er mit seinem Hund spazieren gehe, müsse er sich jedes Mal vor herumliegenden Glasscherben auf dem Parkplatz in Acht nehmen, sagt der Anwohner. Er weist zudem auf die sichtbaren Bremsspuren auf dem Parkplatz hin. "Ich kann nicht verstehen, dass die jungen Leute mit ihren getunten Autos so angeben müssen", meint die Frau. Regelmäßig beobachte das Ehepaar auch, dass sich die Raser auf der Neckarstraße austoben. "Wahrscheinlich muss erst jemand umkommen, damit das Ganze endlich aufhört", sagt der Mann erbost.

Die Beobachtungen und Erfahrungen der Anrainer kann auch die Polizei bestätigen: "Immer wieder gibt es dort Ruhestörungen, zuletzt vor einigen Tagen", berichtet Jürgen Laufer vom Polizeirevier Schwenningen. Auch Platzverweise habe die Polizei erteilt. Zudem sei es im Bereich der Neckarstraße zu illegalen Autorennen gekommen. Eine Überprüfung sei aber nicht möglich gewesen, da die Fahrer entkommen konnten.

Laufer verweist zudem auf die Polleranlage in der Straße Am Neckarpark sowie in der Möglingsstraße. "Die Poller werden teilweise von Motorrad- und Mopedfahrern missachtet", sagt der Kommissar.

Polleranlage und Nachtverbot sollen an Wohnanlage helfen

Im Frühsommer hatte die Stadt die Polleranlage errichtet, um Lärmbelästigungen durch Musik und umherfahrende Autos zu entschärfen. In seiner Sitzung am Dienstag, 13. September, wird der Technische Ausschuss zudem über das beabsichtigte Nachtfahrverbot zwischen 20 und 6 Uhr entscheiden. Die Straße habe sich zu einem konfliktträchtigen Ort zwischen Anwohnern und Parknutzern entwickelt, heißt es in der Vorlage der Verwaltung. Trotzdem: Im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten hatten Anwohner bereits signalisiert, dass sich die Situation direkt im Neckarpark verbessert habe.

Begrüßen dürften die Bürger zudem den im Zuge der Erneuerung der LGS-Beiträge geplanten Duft- und Staudengarten. Auch über ihn wird in der kommenden TA-Sitzung entschieden. 50 000 Euro habe das Amt für Stadtgrün im nächsten Haushaltsjahr bereits angemeldet. Die Baumaßnahme werde aber erst im Herbst 2017 starten.