Villingen-Schwenningen Ihr Wunsch: "Peace for the world"

Nixon rockte die Fans, es riss sie von den Stühlen, er animierte auch diejenigen, die sonst mit Gott und Kirche wenig im Sinn haben, übte mit ihnen religiöse Refrains ein, die sie begeistert mitsangen. Die Besucher standen auf, hielten sich bei "amazing grace" an den Händen, danach erhoben sie singend und schunkelnd die Hände zum Himmel.

Die Sänger zeigten eine äußerst schwungvolle Sing- und Tanzshow. Der Schlagzeuger ließ die Neue Tonhalle vibrieren, während Nixon mit akrobatischen Riesensprüngen von der Bühne über Stuhlreihen mitten in das Publikum sprang.

Diese Gospeltruppe verkündete authentisch die Frohe Botschaft. Im Namen des Herrn reckten sie im magisch blauen Licht, die Arme zum Himmel und sangen sich mit "Kumbaya", "Rock My Soul" und "Wade in the Water" die Seele aus der Kehle. Ohrwürmer wie "stand by me" hielten das Publikum permanent in heftigen Atmen.

Die bekannten Songs zeigten alle möglichen Stilrichtungen wie Soul, Rock, Pop oder Hip-hop auf. Bei "hey man" stellte Nixon, mit Hilfe des Refrains, das Publikum wieder ruhig und brachte es zum hauchzarten fast nicht mehr hörbaren Flüstern und beendete mit einem seiner spektakulären Höhensprünge, begleitet von einem wirbelnden Schlagzeugsolo, die Show. Die Zugaben nach Beifallsstürmen des Publikums, "Oh happy day" und "We are the world" sprachen allen, die einen unvergesslichen Abend hatten, aus dem Herzen.