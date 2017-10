Villingen-Schwenningen Ihr Geheimrezept: Kochen mit ganz viel Liebe

Ihr sei zudem bewusst gewesen, dass der Löffel durch das Süß-Salzige gewagt ist. "Aber diese Kombination verträgt sich gut." Obwohl sie mit einem Schmunzeln zugibt, dass ihr persönlich zwar die einzelnen Komponenten, der Löffel insgesamt aber gar nicht geschmeckt hat. "Ich bin eben ein sehr perfektionistischer Mensch, mir reicht meine Leistung fast nie", fügt sie hinzu.

Ob es für ein positives Urteil der Jury gereicht hat? Zuviel verraten möchte Luisa noch nicht. Wenn sie es schaffen wird, in eines der vier Jury-Köcheteams zu kommen, steht in der nächsten Ausgabe das Team-, Solo- sowie Entscheidungskochen an, das sich auch durch die übrigen Folgen ziehen wird. "Vor Beginn der Staffel habe ich meinem Vater gesagt, dass ich im Idealfall mehrere Wochen im Restaurant ausfalle", berichtet die Schwenningerin, die im Da Gino die Küche leitet. Durch jahrelanges "Über-die-Schulter-Gucken" bei Vater Gioacchino sei sie zum Kochen gekommen, habe als sechsjähriges Kind bereits Nudelsuppe daheim für die Familie gekocht.

Doch ihre kreative Ader hat Luisa zunächst im Modedesign ausleben wollen: Einer Ausbildung und einem Studium folgte die Designtätigkeit in Trier, wo sie ein Atelier leitete und mit der Inhaberin sogar ein Modelabel gründete. "Ich mag es aber nicht, wenn ich ausgebremst werde. Daher hätte ich nur alleine weitermachen können", erklärt Luisa ihren Rückzug aus der Branche. Zudem sei sie im Modedesign nie so perfektionistisch gewesen, wie sie es beim Kochen ist. "Unterschiedlich lange Hosenbeine machen mir nichts aus. Bei unterschiedlich großen Eclairs könnte ich hingegen ausflippen."

Doch Luisas Leidenschaft geht über das reine Kochen und Backen hinaus: Bereits vor zwei Jahren rief sie einen Foodblog ins Leben, da ihr ebenso die Fotografie liegt, ist sie derzeit viel über Instagram aktiv. "Das ist die Plattform, über die ich am meisten weiterkommen möchte", sagt die Social-Media-Nutzerin, die hofft, durch ihre "The Taste"-Teilnahme die Zahl der Anhänger noch kräftig ankurbeln zu können. Auch eine Fanpage auf Facebook ist geplant.

Getreu dem Motto "So schmeckt die Liebe" hat die 28-Jährige ganz frisch ein Kochbuch mit gluten- sowie zuckerfreien Rezepten geschrieben, das im Sommer 2018 erscheinen wird. Unter dem gleichen Titel folgen wird außerdem ein Backbuch. Und auch im Wintergarten des Da Gino wird ab 25. Oktober das "So schmeckt die Liebe"-Credo Einzug halten: Dort wird Luisa Zerbo ein kleines Café einrichten und mit einer Auswahl an französischer Patisserie – natürlich auch Macarons – und weiteren raffinierten Kuchen die Gäste nachmittags anlocken.

Viel vorgenommen hat sich das Multitalent also für die kommende Zeit, allen voran für die Teilnahme bei "The Taste". Begleitet wird sie dabei nicht nur von ihrer Leidenschaft beim Kochen, sondern auch von einer großen Portion Zuversicht. In der Vergangenheit hat Luisa schon häufig die Erfahrung gemacht: "Wenn ich etwas wirklich will, dann funktioniert es auch."

Bei der fünften Staffel der Sat 1-Koch-Casting-Show "The Taste" können sich insgesamt 20 statt bisher 16 Kandidaten einen der begehrten Plätze in den Teams um die vier prominenten Köche Cornelia Poletto, Alexander Herrmann, Frank Rosin und Roland Trettl sichern. Es treten die besten Hobby- und Profiköche Deutschlands gegeneinander an. Sie eint ein Ziel: Den perfekten Genuss-Löffel zu kreieren und somit 50 000 Euro sowie ein eigenes Kochbuch und eine Reise nach Australien zu gewinnen. Die Schwenningerin Luisa Zerbo ist am morgigen Mittwoch, 18. Oktober, 20.15 Uhr zu sehen. Ein Vorab-Video gibt es unter https://www.sat1.de/tv/the-taste/video/51-first-look-luisa-clip.