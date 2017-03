Villingen-Schwenningen IHK-Neubau: Vier Varianten stehen zur Debatte

Vier Varianten stehen aktuell zur Debatte, erklärt der IHK-Pressesprecher Christian Beck: die Sanierung der jetzigen beiden Standorte am Romäusring sowie im Innovationspark (IHK Akademie) an der Peterzeller Straße (ehemaliges Saba-/Thomson-Areal), ein Neubau im Zentralbereich für IHK und IHK-Akademie – wofür die Aussichten auf eine Förderung durch Bund und Land gut wären die Sanierung im Romäusring und ein Neubau für die Akademie im Zentralbereich oder eine räumliche Zusammenlegung von IHK und IHK- Akademie im Innovationspark, wofür ebenfalls schon Planungen erstellt worden sind.

In dem Innovationspark ist die IHK mit ihrer Akademie aktuell zur Miete untergebracht – "was nicht als eine dauerhafte Lösung angesehen wird und als solche auch nicht geplant ist", so Christian Beck. Dennoch: Alle Varianten, betont er, würden derzeit "ergebnisoffen" diskutiert. Das letzte Wort habe die Vollversammlung, das höchste Gremium der IHK, in dem 52 gewählte ehrenamtliche Unternehmer aus allen Bereichen der Wirtschaft in der Region sitzen.

Fakt ist: Der 1981 erbaute Hauptsitz am Romäusring ist in die Jahre gekommen und erheblich sanierungsbedürftig. Handlungsbedarf ist also gegeben.