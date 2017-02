Villingen-Schwenningen IHK: Korrekturbedarf bei der Strategischen Zielplanung

Die hohe Priorität für optimale wirtschaftliche Rahmenbedingungen zeige, dass die strategischen Schwerpunkte im Entwurf insgesamt richtig gesetzt werden. Schließlich werde die finanzielle Grundlage für die Leistungen der städtischen Daseinsvorsorge und für die nachhaltige Gemeinwohlentwicklung größtenteils von den ortsansässigen Unternehmen über die entrichteten Gewerbesteuern und die Einkommensteuern ihrer Beschäftigten geschaffen. Viele Maßnahmen, wie beispielsweise eine bedarfsgerechte Ausweisung von Gewerbegebieten und lösungsorientierte Baugenehmigungsverfahren, ein flächendeckender Breitbandausbau, Fachkräftesicherung, bedarfsorientierte Schul- und Betreuungsangebote, die Sicherung des Hochschulstandorts und die qualitative und quantitative Stärkung des ÖPNV seien daher uneingeschränkt zu begrüßen. Die IHK sieht viele Anknüpfungspunkte und Kooperationsmöglichkeiten mit den Unternehmen vor Ort, um die Rolle der Stadt Villingen-Schwenningen als Oberzentrum zu erhalten oder noch weiterzuentwickeln.

Die Entwurfsfassung der Strategischen Zielplanung lasse allerdings auch noch Fragen offen. "Insbesondere eine pauschale Verknappung und Verteuerung des Parkraums würde die Rahmenbedingungen für viele Händler weiter verschlechtern und könnte nicht einfach verkraftet werden", warnt IHK-Handelsexpertin Barbara Sand.

In der Studie der KGSt werde sogar dargelegt, dass der Einzelhandel bereits jetzt vor großen Herausforderungen steht und die Aufteilung auf zwei etwa gleichgroße Stadtzentren die Handelslandschaft zerstückelt – mit allen Nachteilen für die Frequenz und den Branchenmix. "Es macht keinen Sinn, den Gesamtmix in der Stadt zu betrachten. Hier muss die jeweilige Situation in Villingen und in Schwenningen separat analysiert werden. Und dazu gehört es auch, für eine gute Erreichbarkeit des Einzelhandels zu sorgen", so Sand. "Es ist davon abzuraten, ÖPNV und Individualverkehr durch ein bis heute noch nicht näher definiertes Parkraumkonzept gegeneinander auszuspielen. Vielmehr sollte es darum gehen, die Mobilitätoptionen für Kunden, Mitarbeiter, Auszubildende und Schüler aus dem Oberzentrum Villingen-Schwenningen und darüber hinaus insgesamt zu verbessern. Dazu könnten die Erkenntnisse aus dem Modellprojekt ›3mobil – Nachhaltige Mobilität‹ im ländlichen Raum" genutzt werden", schlägt IHK-Verkehrsexperte Martin Schmidt vor.