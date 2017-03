Villingen-Schwenningen IHK gibt aktuelle Infos zur Ausbildung

Schwarzwald-Baar-Kreis. In dem Werk sind allen wichtigen Informationen rund um das Thema Lehrstellensuche enthalten, teilt die IHK mit. Schüler, die in diesem Jahr oder im nächsten Jahr einen Ausbildungsplatz suchen, bietet der IHK-Ausbildungs-Guide eine wichtige Informationshilfe. Sie können sich über verschiedene Ausbildungsberufe informieren und finden auch noch 1130 Anschriften von Ausbildungsbetrieben aus rund 130 Ausbildungsberufen und rund 90 ausführliche Firmenporträts. Das ist auch möglich über die Internetseite www.ihk-ausbildungsguide.de. Dort kann man schnell eine Vielzahl an Tipps rund um das Thema berufliche Ausbildung. Die berufliche Ausbildung, so Furtwängler, sei auch eine gute Berufschance für Studienabbrecher. Die IHK bietet über das Programm "Spurwechsel" eine attraktive berufliche Karriere an erklärt Martina Furtwängler, Geschäftsbereichsleiterin Bildung und Qualifizierung bei der IHK.