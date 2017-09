Villingen-Schwenningen IHK favorisiert Standort

Villingen-Schwenningen. "Die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg hat in ihrer Sitzung am Mittwoch die grundsätzlichen Weichen für einen Umzug der IHK in den Technologie- und InnovationsPark VS gestellt", teilt IHK-Sprecher Christian Beck mit. "Das Gremium stimmte einstimmig einer Vorlage zu, nach der Präsident und Hauptgeschäftsführer beauftragt werden, einen unterschriftsreifen Vertrag mit dem Eigentümer der Immobilie, Wolfram Richter, auszuhandeln und abzuschließen." Auf dem Gelände des Technologie- und Innovationsparks sollen demnach in unmittelbarer Nähe der jetzigen IHK-Akademie ein Bestandsgebäude genutzt und ein Zusatzgebäude für die IHK-Akademie angebaut werden.

Dazu verabschiedete die Vollversammlung in ihrer Sitzung in Rottweil die entsprechenden Eckpunkte zum Kaufprojekt, wie Planung, Leistungsbeschreibung und Finanzierungskonzept.

Im Technologie- und InnovationsPark VS sei bereits die IHK Akademie als einer der großen Weiterbildungsträger der Region angesiedelt, heißt in der Mitteilung der IHK zur Begründung.