Villingen-Schwenningen IHK: Fahrverbote gilt es zu verhindern

Schwarzwald-Baar-Kreis. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg appelliert an die Landesregierung, sämtliche Anstrengungen zu unternehmen, um Fahrverbote im Rahmen des Luftreinhalteurteils des Verwaltungsgerichts Stuttgart zu vermeiden. Die Auswirkungen seien auch hier zu spüren. "Im Falle eines Fahrverbotes müsste ein Großteil des Güterverkehrs umorganisiert werden – was allein aufgrund des Aufkommens und der bereits vorhandenen Verkehrsproblematik in und um die ›Staumetropole Stuttgart‹ kurzfristig kaum möglich ist und zu einer weiteren Überlastung der Straßen führt", gibt Tobias Maichle von der Spedition barth in Donaueschingen, zu bedenken. Das produzierende Gewerbe in der Region sei darauf angewiesen, dass Lieferungen an und von Kunden aus dem Raum Stuttgart zuverlässig und pünktlich ankommen.