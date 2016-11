Villingen-Schwenningen IHK bildet weitere Energie-Scouts aus

"Als mit dem Umweltmanagementsystem EMAS zertifiziertes Unternehmen möchten wir jungen Menschen bereits in der Ausbildung ein geschärftes Bewusstsein für Energieverbräuche vermitteln. Im Rahmen dieser Weiterbildung lernen sie anderen Unternehmen und deren Konzepte kennen und entwickeln ein Gespür dafür, was alles umgesetzt werden kann. Konkret werden sie in den nächsten Wochen bei uns im Unternehmen im Bereich Druckluft ein Projekt starten", so Ausbildungsleiter Rudolf Stefan.

Bereits 2010 hatten die Auszubildenden des Unternehmens ebm-papst in St. Georgen damit begonnen, sich für das Thema Energieeffizienz im Unternehmen stark zu machen. "Wir fanden diesen Ansatz, schon die Jüngsten im Unternehmen an den verantwortungsvollen Umgang mit Energie heranzuführen und aktiv einzubinden, äußerst spannend. Daher haben wir vor einigen Jahren damit begonnen, diese Idee auf möglichst viele Unternehmen in der Region zu transferieren", so IHK-Energiereferent Marcel Trogisch.