Winterliches Idyll am vorderen Warenbach in Villingen: Die Kälte der vergangenen Nächte zauberte ein wahrlich besonderes Motiv. Der Roggenbachweg verläuft durch das Landschaftsschutzgebiet in Villingen Süd und ist ein beliebter Spazierweg. Neben mehreren künstlerisch gestalteten Bänken ist diese große Holzskulptur ein Blickfang. Foto: Bräun