Villingen-Schwenningen Ideen für den Advent

Der Erlös wird traditionell zu einem großen Teil für karitative Zwecke gespendet. Eingebettet ist der Adventsbasar in das Pfarrfest St. Hilarius am Sonntag, das um 9 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Kirche beginnt und in der Glöckenberghalle stattfinden wird. Neben guter Bewirtung sorgen die Bläserjugend, der Kirchenchor und die Kinder vom Kindergarten St. Bernhard für Wohlbefinden.