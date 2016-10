Villingen-Schwenningen Ideen bringt sie von ihren Reisen mit

Über 50 Bilder hat die Künstlerin zusammen mit ihrem Ehemann Siegfried aufgehängt. Sie bestechen durch markante Motive, durch eine harmonisches Farbenspiel, durch geschmackvolle und verspielte Accessoires.

Viel Zeit widmet die Malerin raffinierten Collagen, die teilweise mit Sand bearbeitet sind, den sie von Radtouren mitgebracht hat und sorgfältig darüber gestreut und geklebt hat. Zwischen farbenprächtigen Bildern mit Blumenmotiven oder Landschaften sind auch einige in schlichten Grau- und Weißtönen zu entdecken, ebenso ganz moderne, abstrakte Bilder in leuchtendem Rot, grau und schwarz die zwischen all dem Bunten eine wohltunende Ruhe ausstrahlen.

Ihre Ideen, so verrät Gabriele Grießhaber, holt sie sich bei Malreisen oder im Austausch mit anderen Künstlern. In diesem Jahr verbrachte sie eine Woche in einem Workshop mit anderen Künstlern und Dozenten am Bodensee, um sich Neues anzueignen.

"Mit der Kunst gibt es keinen Stillstand, man hat nie ausgelernt", weiß sie aus Erfahrung. Die diesjährige Ausstellung ist mit Ton-Skulpturen von Monika Rothgängel bereichert, die dem Künstlerkreis aus Unterkirnach angehört.

Am Samstag und Sonntag geöffnet

Siegfried Grießhaber wird die Gäste musikalisch mit seinem Akkordeon unterhalten. Geöffnet für alle interessierten Besucher ist die "Galerie Frieder" am Samstag, 8. Oktober, und Sonntag, 9. Oktober, jeweils von 11 bis 18 Uhr.