Villingen-Schwenningen Idee dahinter ist die Stärke

Preisgekrönt im "Lürzer’s", eine Art Guide Michelin für Werbeagenturen, wurde auch seine Kampagne für einen Versicherungsmakler. Unter dem Titel "Manche Risiken sollte man nicht eingehen" zeigt sich ein Lebensmüder, der einem Mafiaboss eine ­lange Nase macht oder ein Golfspieler, der seinem Hobby auf einem Minenfeld nachgeht. Aufsehen erregte die Werbeaussage für die Baugenossenschaft Familienheim über die Größe deren Wohnungen: "Elefantenhaltung zwar möglich, aber leider verboten".

Die Ideen kommen dem 37-jährigen Familienvater überall und meistens an den ungewöhnlichsten Orten: unter der Dusche, am Urlaubsstrand, vor dem Einschlafen oder in einem Café beim Genuss einer Schwarzwälder Kirschtorte.

Serhan Sidan wurde in St. Georgen als Sohn einer deutschen Mutter und eines türkischen Vaters geboren, wuchs in Schwenningen auf und lernte den Beruf des Datenverarbeitungskaufmannes. Schon vor Ende der Ausbildung machte er sich – gerade 18 Jahre alt – mit einem Ein-Mann-IT-Unternehmen ­selbstständig.

In einer Zeit, in der das Internet seinen Weg in den Alltag der Menschen antrat, half er Firmen, ihre Leistungen über das neue Medium an den Mann zu bringen. Beim Erstellen von Webseiten war nicht nur seine DV-Kompetenz gefragt, sondern zunehmend auch sein Gespür für Darstellung. Er lernte zu fotografieren und zu texten und erfand "Mattomatteo", einen Gastroführer für die Region.

40 Ausgaben lang war Serhan Sidan alles: Redakteur und Fotograf, Akquisiteur und Gestalter von Anzeigen, Transporteur und Verteiler von 600 Kilogramm fertiger Zeitschrift. Jede Menge Menschen habe er damals kennengelernt, "Geld verdient allerdings nicht", sagt er heute und lacht.

Mit 20 Jahren begriff er, dass nicht das Produkt, sondern die Idee dahinter seine Stärke ist. 1999 gründete er "Mattomedia" und begann mit dem Angebot ganzheitlicher Werbekonzepte. Inzwischen gehören der Agentur zehn Mitarbeiter an, darunter auch seine Ehefrau, das Büro liegt jetzt in Villingen und hat Ableger in Stuttgart und neuerdings auch in Köln.

Als Alleinstellungsmerkmal in der Branche haben Serhan Sidan und seine Mitarbeiter die Herstellung von Erklärvideos perfektioniert und gelten darin als Marktführer. Auch in der Visualisierung von Architektur macht ihnen zurzeit niemand etwas vor. "Sich selbst nicht als einer von Tausenden zu fühlen, das ist das, was mir an meiner Arbeit Spaß macht", sagt der zweifache Vater. Die Angst, dass ihm eines Tages nichts mehr einfalle, sei allerdings beträchtlich, gibt er zu. "Das ist schon ein ständiger Druck".