Villingen-Schwenningen "Ich will viele Menschen für die Künste begeistern"

Rund 100 Mitarbeiter wollen geführt, Kulturveranstaltungen eingekauft und koordiniert, Gemeinderatssitzungen, Vernissagen, Konzerte, Theateraufführungen, Beiräte und Freundeskreise besucht werden.

"Nebenbei" gilt es, am Konzept für die neue Neckarhalle mitzuwirken, die Museumslandschaft in Schwenningen neu aufzustellen, Sicherheitskonzepte umzusetzen, aber auch die Kultur in VS weiterzuentwickeln.

Bei "extrem kurzer Personaldecke" lasse dieses Arbeitspensum wenig Raum für eine Familie, musste Dobmeier leidvoll erfahren. Nach einem "herben Empfang" bei seinem Amtsantritt 2004, als er sogleich die Schließung der ­Jugendmusikschule zu vertreten und Budgetkürzungen hinzunehmen hatte, habe er "systematisch ein breit angelegtes Programm entwickelt", erzählt er. Kultur für die, die unterhalten werden wollen, aber auch jene, die anspruchsvolle Impulse erwarten.

Nischenangebote wie das ­"Junge Podium", die "Kernmacherei" oder eine Tanz­reihe sind daher ebenso im Gesamtpaket verankert wie die Meisterkonzerte. Die liegen Andreas Dobmeier besonders am Herzen, schließlich verfüge man mit dem Franziskaner Konzertsaal über eine Kulturstätte, über die der 1999 verstorbene Stargeiger Yehudi Menuhin gegenüber dem damaligen Amtsleiter, Walter Eichner, gesagt haben soll: "Das ist einer der schönsten Konzertsäle Europas". Ähnliches bekomme er auch heute immer wieder von den musikalischen Akteuren in den ­Klosternmauern gesagt, so Dobmeier. Derlei Lob sieht der gebürtige Münchner als Verpflichtung, weshalb er unter anderem das Sinfonieorchester VS als Vereinsvorsitzender aktiv unterstützt.

In seinem Bestreben, möglichst vielen Menschen Kultur zugänglich zu machen, setze er auch auf die kleinen Vereine, beteuert er. Er weiß, dass das Verhältnis zu Folk-, Rock- oder Jazzclub nicht immer spannungsfrei verläuft und man ihm mangelnde Wertschätzung vorwirft. "Wir bemühen uns gemeinsam um ein besseres Verhältnis". Wichtig sei, dass man – sobald es der erwähnte Terminkalender zulasse – im Gespräch bleibe. Bei 120 eigenen Veranstaltungen im Jahr könne er nicht überall sein.

"Die städtischen Zuschüsse für diese Vereine sind nicht hoch", weiß er, aber man müsse das Gesamtpaket sehen: "Die Räume werden in der Regel kostenfrei zur Verfügung gestellt".

Viele Arbeit steckt er beim Besuch von Konzerten weg

Andreas Dobmeier hat Geschichte, Politik und Amerikanistik studiert, bei einer Stiftung für politische Bildung, einer amerikanischen Unternehmensberatung und als Veranstaltungsmanager des Deutschen Theaters in ­München berufliche Erfahrungen gesammelt. Er leitete das Kulturreferat der Stadt Bad Kissingen und entwickelte nach den Kürzungen durch die Gesundheitsreform für die Kurstadt ein neues kulturelles Image.

In VS habe er eine "schöne Aufgabe gefunden, die mich keinen Moment langweilt", sagt er. Die viele Arbeit steckt er beim Besuch von Konzerten oder Theaterstücken weg. "Da komme ich jedes Mal erfrischt heraus".

Wirkliche Erholung findet Andreas Dobmeier im Urlaub beim Wandern und Schwimmen in Frankreich, Italien oder Griechenland.