Villingen-Schwenningen "Ich will am Fortschritt teilhaben"

Neues Kernspingerät (MRT)

Das neue Kernspingerät (MRT) wird in einem Raum neben der Praxis, der bis jetzt leer stand, aufgestellt werden. Es habe eine größere Öffnung sowie einen größeren Durchmesser, auch sei die Röhre kürzer, erklärt Rahn. Die Geräusche der Magnete im Kopfbereich seien deutlich leiser, auch würden die Untersuchungszeiten durch die moderne Technik verkürzt, fährt er fort.

Die beiden MRTs, die er neben dem CT (Computertomografie) in seiner Praxis stehen hat, sind nicht jedermanns Sache. Sie sind sehr eng und sehr laut, für manche Patienten eine reine Nervensache. Zusätzlich zu der größeren Öffnung und den geringeren Geräuschen biete das neue MRT auch eine bessere Bildqualität sowie neue Untersuchungsparameter, auch der Bauchraum, die Lunge und die Gefäßen würden besser sichtbar gemacht, so Rahn. Das neue Gerät werde von General Electric, dem einzigen Hersteller, dem es gelungen sei, den Lärmpegel zu verringern, gebaut.

Planung und Vorbereitung

Als Wolfgang Rahm am 1. Januar 2005 in die Bahnhofstraße mit den beiden MRTs einzog, hatte er schon umfangreiche Vorbereitungen und Messungen hinter sich. Das MRT, es basiert – in einem Magnetresonanztomographiesystem – auf sehr starken Magnetfeldern sowie magnetischen ­Wechselfeldern, und da liegt das Problem.

"Hinter mir verläuft die Bahn, vor mir die Straße, auf der auch Busse und ­Lastwagen fahren", erklärt Rahn. Die schnell fahrenden Lastwagen und Busse seien ein großes Problem für die Homogenität des Geräts, vor allem für die kleineren Magnetfelder. Hinter dem Gebäude würden die MRTs die Weichen und Signale der Bahn stören, also habe er umfangreiche Auflagen durch die Bahn erhalten.

General Electric habe alles im und um das Gebäude ausgerechnet und vermessen und die Daten in die USA geschickt. Dort wurden die Messungen geprüft und zurückgeschickt, wo er sie an die Deutsche Bahn weiterleitete und den Antrag auf das neue MRT stellte. Auch die Bahn habe noch einmal Leute zum Vermessen geschickt, bevor er die Zustimmung erhielt.

Umbaumaßnahmen

Der gesamte Raum für das neue MRT wird mit Stahl verkleidet, Wände, Fußboden und Decke. Die neue Trafostation, die die Praxis für die Stromspitzen benötigt, musste auch so gestellt werden, dass sie die Signalanlage der Bahn nicht stört. Die Stahlwände seien aber auch ein Schutz für Passanten mit Herzschrittmacher, betont Rahn. Auf die Frage nach der Statik für den riesigen Stahlkäfig, antwortet Rahn: "Das geht nur hier, die Räume wurden früher von der Bahn gebaut und galten als Lager, die Wände und Decken sind sehr dick."

Warum tut er sich das an? Nur das Geräte in der Bahnhofstraße kostet 1,4 Millionen Euro, dazu kommen noch einmal 1,3 Millionen Euro für den Umbau, die beiden anderen Praxen sind nicht eingerechnet.

Befragt, wieso er noch einmal so immense Kosten auf sich nimmt, antwortet Rahn: "Ich bin Anfang 60 und will noch einige Jahre arbeiten, ich will am Fortschritt teilhaben und nicht bis zum Ruhestand mit alten Sachen weitermachen."

Sehr viel Unterstützung erfährt Wolfgang Rahn durch seine Frau Marianne. Sie ist für das Projekt und das Praxismanagement zuständig. "Ohne ihren riesigen Einsatz hätte ich das alles nicht möglich machen können."